Женатый пилот занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался

Авиакомпания TUI расследует действия пилота, занявшегося сексом со стюардессой

Пилот авиакомпании TUI занялся сексом со стюардессой в гидромассажном джакузи отеля и попался. Ведется внутреннее расследование произошедшего, сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел между рейсами в гостинице Hilton Rialto во Флориде. Сотрудники перевозчика выпивали у бассейна, после чего пилот с бортпроводницей остались одни и занялись сексом. На случившееся пожаловался очевидец, TUI очень серьезно отнеслась к произошедшему.

Ранее американский пилот отвлекся на публикацию видео в социальных сетях и попал в авиакатастрофу. Он оказался на 113 метров ниже необходимой высоты, зацепил провода радиовышки и разбился.