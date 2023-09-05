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09:02, 5 сентября 2023Путешествия

Женатый пилот занялся сексом со стюардессой в джакузи отеля и попался

Авиакомпания TUI расследует действия пилота, занявшегося сексом со стюардессой

Фото: Unsplash

Пилот авиакомпании TUI занялся сексом со стюардессой в гидромассажном джакузи отеля и попался. Ведется внутреннее расследование произошедшего, сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел между рейсами в гостинице Hilton Rialto во Флориде. Сотрудники перевозчика выпивали у бассейна, после чего пилот с бортпроводницей остались одни и занялись сексом. На случившееся пожаловался очевидец, TUI очень серьезно отнеслась к произошедшему.

Ранее американский пилот отвлекся на публикацию видео в социальных сетях и попал в авиакатастрофу. Он оказался на 113 метров ниже необходимой высоты, зацепил провода радиовышки и разбился.

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    Зарина Дзагоева
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