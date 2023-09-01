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18:12, 1 сентября 2023Путешествия

Пилот отвлекся на соцсети и разбился во время полета на самолете

The Detroit News: 23-летний пилот отвлекся на соцсети и разбился в Сент-Луисе

Фото: Kristopher Allison / Reuters

Американский пилот отвлекся на публикацию видео в социальных сетях и попал в авиакатастрофу. О результатах федерального расследования сообщило издание The Detroit News.

Уточняется, что инцидент произошел 17 мая 2021 года в Сент-Луисе, штат Мичиган. 23-летний Слэйд Мартин (Slade Martin) был за штурвалом легкомоторного самолета Cessna 182H. По данным радаров, в последние 4,5 минуты полета борт отклонился от заданной траектории. Он оказался на 113 метров ниже необходимой высоты, зацепил провода радиовышки и разбился. Спасти Мартина не удалось.

Расследование не выявило каких-либо технических неисправностей, из-за которых пилот мог не справиться с управлением. Однако всего за несколько минут до крушения он выложил ролик в соцсеть Snapshat. На кадрах были видны ветряные турбины и поля, расположенные недалеко от места катастрофы. Специалисты сделали вывод, что именно это стало причиной падения летательного аппарата: Мартин отвлекся на съемку и не заметил препятствие.

Ранее неопознанный беспилотник чуть не сорвал посадку пассажирского самолета российской авиакомпании Smartavia. Аппарат оказался метеозондом.

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    Мария Борисова
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