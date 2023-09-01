Неопознанный беспилотный аппарат едва не сорвал посадку российского самолета

Mash: неопознанный метеозонд едва не сорвал посадку самолета в Санкт-Петербурге

Неопознанный метеозонд едва не сорвал посадку пассажирского самолета авиакомпании Smartavia. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в четверг, 31 августа, с воздушным судном, летевшим из Мурманска в Санкт-Петербург. По данным источника, когда лайнер собирался приземлиться в международном аэропорту Пулково, пилоты заметили в 15 метрах над ним черный двухметровый шар.

Отмечается, что беспилотный аппарат парил в воздухе на высоте одной тысячи метров в опасной близости к борту. «Пилот принял решение продолжить снижение, в итоге самолет благополучно сел, — говорится в сообщении. — Сейчас специалисты устанавливают, чей это был зонд — нашего Росгидрометцентра или вражеский».

30 августа более десяти направлявшихся в Москву пассажирских самолетов резко сменили курс и вынужденно сели в другом месте. Лайнеры перенаправили в запасные авиагавани в связи с ограничениями работы столичных аэропортов.