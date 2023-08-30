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09:21, 30 августа 2023Путешествия

Более 10 летевших в Москву самолетов резко сменили курс и сели в другом месте

Росавиация: 11 самолетов перенаправили из Москвы в запасные аэропорты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Более 10 летевших в Москву пассажирских самолетов резко сменили курс и вынужденно сели в другом месте. Воздушные суда перенаправили в запасные авиагавани в связи с ограничениями работы столичных аэропортов, сообщает Росавиация у себя в Telegram-канале.

Отмечается, что до 05:00 по московскому времени были временно закрыты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. В настоящее время они функционируют в штатном режиме и могут принять пассажиров перенаправленных рейсов.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что как минимум 41 рейс в аэропортах российской столицы задержаны либо отменены в среду, 30 августа. О причине массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не сообщается.

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    Фариза Бацазова
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