Стало известно о недовольстве ВСУ танками Leopard

El Mundo: ВСУ пожаловались на неэффективность танков Leopard против БПЛА

Украинские военнослужащие недовольны переданными им немецкими танками Leopard, сообщает испанское издание El Mundo.

В материале приводятся слова украинского солдата, пожаловавшегося на неэффективность машин. «Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников», — заявил он. Военный подчеркнул, что украинским войскам необходимо адаптироваться.

Ранее поставленные Украине танки Leopard назвали металлоломом. Уточнялось, что они недостаточно бронированы и обладают низкой точностью стрельбы. Кроме того, танки проблематично ремонтировать из-за отсутствия запасных частей, производственных мощностей и рабочей силы.