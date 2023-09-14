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05:32, 14 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о недовольстве ВСУ танками Leopard

El Mundo: ВСУ пожаловались на неэффективность танков Leopard против БПЛА

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинские военнослужащие недовольны переданными им немецкими танками Leopard, сообщает испанское издание El Mundo.

В материале приводятся слова украинского солдата, пожаловавшегося на неэффективность машин. «Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников», — заявил он. Военный подчеркнул, что украинским войскам необходимо адаптироваться.

Ранее поставленные Украине танки Leopard назвали металлоломом. Уточнялось, что они недостаточно бронированы и обладают низкой точностью стрельбы. Кроме того, танки проблематично ремонтировать из-за отсутствия запасных частей, производственных мощностей и рабочей силы.

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    Марина Совина
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