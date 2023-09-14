В Колумбии с кладбища украли тело бывшего лидера эквадорской банды

В Колумбии тело бывшего лидера известной банды «Лос Чонерос» украли с кладбища

Тело эквадорца Джуниора Ролдана, бывшего лидера известной банды «Лос Чонерос», украли с кладбища неподалеку от города Медельин в Колумбии. Сотрудник кладбища сообщил об этом прибывшему на место священнику, сообщает Le Figaro.

Джуниор Ролдан, он же JR, скрывался от эквадорского правосудия. В феврале прошлого года он вышел по условно-досрочному освобождению из тюрьмы в Гуаякиле, месте столкновений между конкурирующими бандами, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Решение суда при этом было раскритиковано президентом Эквадора Гильермо Лассо.

В марте на лидера банды было совершено нападение, в результате которого он был ранен. Власти Эквадора потеряли его из виду, а спустя два месяца его тело было найдено в сельской местности на северо-западе Колумбии.

Ранее Джуниор Ролдан был обвинен в многочисленных преступлениях, в том числе в нападениях в эквадорских тюрьмах.