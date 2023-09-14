Стоимость торговых центров «Мега» в России оценили

Эксперт Люлин оценил стоимость торговых центров «Мега» в России в ₽250-350 млрд

Все торговые центры «Мега» в России могут продать за 250-350 миллиардов рублей. Стоимость принадлежащих шведской компании Ingka Centres активов оценил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, пишет РИА Новости.

«При этом сейчас есть практика продавать торговые центры по цене нескольких чистых операционных прибылей, а этот показатель у сети "Мега" в последний год значительно снизился из-за остановки работы IKEA, выхода ряда западных брендов, снижения посещаемости — поэтому не исключено, что цена сделки будет гораздо ниже озвученной суммы», — заявил эксперт.

Люлин уточнил, что стандартный дисконт при согласовании сделок правительственной комиссией достигает 50 процентов. Специалист также обратил внимание, что площади IKEA учитывают в переговорах, которые ведутся в закрытом режиме.

Эксперт отметил, что российскими активами Ingka заинтересовались арабские фонды, однако из-за необходимости согласования сделки в правительстве преимущество оказалось у национальных инвесторов.

Ранее сообщалось, что покупателем торговых центром «Мега» в России может стать структура Газпромбанка. Источники «Коммерсанта» не раскрывают, какая именно структура банка выступит покупателем активов шведской компании, но уточняют, что у Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости. Особым преимуществом выбора именно такого покупателя для Ingka Centres является то, что против Газпромбанка не было введено жестких санкций Евросоюзом и США и банк может проводить расчеты за рубежом.