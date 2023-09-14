На сеть торговых центров «Мега» в России нашелся покупатель

«Ъ»: шведская Ingka Centres может продать 14 ТЦ «Мега» структуре Газпромбанка

Сеть торговых центров «Мега» в России, которая принадлежит шведской компании Ingka Centres, может быть продана структуре Газпромбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Компания владеет 14 торговыми центрами «Мега» по всей стране, их общая площадь составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Стоимость торговых центров оценивается в 2,85 миллиарда долларов, считает президент Российской гильдии управляющих девелоперов Александр Шарапов. Сумма представлена без учета дисконта от 50 процентов, который требуется для согласования сделки правительственной комиссией. Продажа активов также может включать опцион на обратный выкуп, считает он.

Источники газеты не раскрывают, какая именно структура банка станет покупателем активов шведской компании, но уточняют, что у Газпромбанка уже есть активы на рынке недвижимости. Особым преимуществом выбора именно такого покупателя для Ingka Centres является то, что против Газпромбанка не было введено жестких санкций Евросоюза (ЕС) и США, и банк может проводить расчеты за рубежом. Эксперты уверены, что главной сложностью для нового владельца станет заполнение пустующих после ухода IKEA площадей и решение проблемы снижения трафика.

Ingka Centres планомерно избавляется от активов в России — в конце марта 2022 года компания завершила сделку по продаже IKEA, а 31 июля продала штаб-квартиру в стране.