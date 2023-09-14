Гражданина Израиля признали виновным в хищении имущества Минобороны России

В Москве израильтянина осудили на 4,5 года за хищение активов Минобороны

В Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца приговорили к 4,5 года колонии за хищение активов и долей 16 компаний, ранее принадлежавших Министерству обороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хамовнического суда столицы.

Мужчину признали виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, у него конфисковали почти 21 тысячу долларов США.

По данным следствия, Шмерц в составе организованной группы в период с 2012 по 2014 год присвоил себе 35 помещений, расположенных в центре Москвы, в Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах.

Израильтянина арестовали 10 июня 2021 года. Следствие выяснило, что он похитил 98 миллионов рублей, принадлежащих компании «Ворсма». Проходивший по этому делу бывший юрист Военно-строительного управления Москвы Валерий Кулиш выпал из окна.