Гражданину Израиля предъявили обвинение в хищении имущества Минобороны

Гражданину Израиля Ревазу Шмерцу предъявили обвинение в хищении активов и долей 16 компаний, ранее принадлежавших Министерству обороны России. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на его адвоката Игоря Зубера.

Следователь требует оставить мужчину в СИЗО до 8 апреля. Тверской суд Москвы рассмотрит это ходатайство 18 февраля.

Защита обвиняемого просит отпустить его под залог или избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом. Свою вину иностранец не признает.

По данным следствия, Шмерц в составе организованной группы в период с 2012 по 2014 год присвоил себе 35 помещений, расположенных в центре Москвы, Сочи, Балашихе, Рязани и Люберцах.

Израильтянина арестовали 10 июня 2021 года. Тогда его обвинили по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Следствие выяснило, что он похитил 98 миллионов рублей, принадлежащих компании «Ворсма». Его задержали по наводке выпрыгнувшего из окна бывшего юриста Военно-строительного управления Москвы Валерия Кулиша.