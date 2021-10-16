В Москве задержали израильтянина по подозрению в мошенничестве

Столичные следователи задержали гражданина Израиля Реваза Шмерца по наводке выпрыгнувшего из окна бывшего юриста Военно-строительного управления Москвы Валерия Кулиша, ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Шмерц арестован и помещен под стражу. Его, как и Кулиша, обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Однако официальных заявлений со стороны органов следствия и правоохранительных органов пока не поступало.

По информации ТАСС, 18 октября в Тверском суде будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц, то есть до 19 ноября. Сообщается, что защита намерена просить суд об изменении меры пресечения Шмерцу на не связанную с изолированием от общества: домашний арест, запрет определенных действий и залог, установленный судом.

12 октября стало известно, что подозреваемый в мошенничестве сбежал с очной ставки в главном следственном управлении МВД России по Москве, выпрыгнув в окно. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Он находился под домашним арестом и приехал в МВД на следственные действия. Сначала он ждал в коридоре, а затем решил сбежать из здания, выпрыгнув в окно. В тяжелом состоянии беглеца доставили в больницу, где позднее мужчина скончался.