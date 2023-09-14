В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической ядовитой змеи

«МК»: в Москве мужчину госпитализировали после укуса филиппинской куфии

В Москве мужчина попал в больницу после укуса экзотической змеи. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Россиянина укусила филиппинская куфия на Южнобутовской улице, которая находится юго-западе столицы. Подробностей о его состоянии не приводится.

Куфии — вид ядовитых змей, которые, в частности, встречаются на территории Филиппин. Пресмыкающиеся обитают в низменных лесах, включая мангровые заросли побережий. Они питаются мелкими грызунами, птицами и лягушками и в основном активны по ночам.

Ранее в Московской области годовалую девочку экстренно доставили в больницу после того, как ее укусила змея. У ребенка развился отек Квинке — острая воспалительная реакция организма на аллерген.