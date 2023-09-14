Врач рассказала о вреде грибов для пожилых россиян

Диетолог Иванникова: грибы противопоказаны пожилым людям с хроническими недугами

Употребление грибов противопоказано пожилым людям с хроническими заболеваниями, в том числе с проблемами с желудочно-кишечным трактом, заявила диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова. О потенциальной опасности этого продукта для пожилых россиян она рассказала в беседе с «Известиями».

Иванникова объяснила, что грибы, хотя и считаются источником белка, витаминов и минералов, все же являются трудноперевариваемым продуктом за счет высокого содержания хинина и клетчатки. Из-за этого входящие в их состав полезные вещества трудно усваиваются организмом.

Основным противопоказанием к употреблению грибов врач назвала хронические заболевания, которые нередко диагностированы у людей зрелого возраста, прежде всего недуги желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Не рекомендованы грибы также людям с гипертонией.

Иванникова призвала пожилых россиян отказаться от употребления грибов на постоянной основе. По ее словам, включать их в рацион можно лишь время от времени, но в небольших количествах — максимум 100-150 граммов за один прием пищи.

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