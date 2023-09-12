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20:10, 12 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали лучшую диету для профилактики болезней сердца

Диетолог Кабанов назвал скандинавскую диету лучшей для профилактики инфаркта

Фото: Unsplash

Скандинавская диета является лучшей системой питания для профилактики инфаркта и других болезней сердца, считают диетолог-консультант Алексей Кабанов и нутрициолог Елена Желянина. Их слова приводит издание aif.ru.

Кабанов заявил, что в Скандинавии за последние 20 лет в восемь раз снизилось количество летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в рационе жителей северных стран стало значительно меньше сливочного масла, жареных блюд и жирного мяса. По его словам, это произошло это из-за пропаганды здорового образа жизни и скандинавской диеты, в которой упор делается на потребление овощей, фруктов и рыбы жирных сортов.

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Эта система питания представляет собой микс средиземноморской и палеодиеты с акцентом на местные продукты, объяснила нутрициолог Желянина. К ее бесспорным плюсам специалистка отнесла исключение из рациона полуфабрикатов и переработанных продуктов и добавление в него качественных локальных продуктов. Основным источником белка в скандинавской диете Желянина назвала рыбу жирных сортов, богатую Омега-3 жирными кислотами, которые защищают сердце, снимают воспаление, поддерживают мозговую функцию.

Также при выборе этой системы питания специалистка рекомендовала включить в рацион северные ягоды — бруснику, голубику, клюкву, различные виды корнеплодов, зелень, салат, капусту, обладающие противовоспалительным свойством. Кроме того, в разумных количествах стоит употреблять в пищу орехи, семена, растительные масла. Эти продукты, по словам Желяниной, богаты мононенасыщенными жирами, оказывающими положительное влияние на уровень холестерина в крови.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева назвала способ напиться без употребления алкоголя. Она предупредила, что можно опьянеть от двух-трех литров кваса, выпитых в течение часа.

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    Наталья Обрядина
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