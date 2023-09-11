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22:07, 11 сентября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ напиться без употребления алкоголя

Нутрициолог Писарева: от выпитых за час двух-трех литров кваса можно опьянеть

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

От двух-трех литров кваса, выпитых в течение часа, можно опьянеть, предупредила нутрициолог Ирина Писарева. Необычный способ напиться без употребления алкоголя она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Писарева заявила, что, хотя формально квас считается безалкогольным напитком, россиянам лучше стараться не злоупотреблять им. По ее словам, если за короткий промежуток времени выпить больше двух литров этого популярного напитка, алкотестеры могут показать наличие алкоголя в организме, эквивалентное одной бутылке пива. Такое количество может быть опасно для любого водителя автомобиля, даже если он полностью трезв и здоров.

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Нутрициолог посоветовала отказаться от кваса и людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, гастрита и язвы. Кроме того, из-за высокого содержания сахара этот напиток вреден при диабете, инсулинорезистентности, наличии лишнего веса или ожирения.

В заключение Писарева добавила, что количество алкоголя в квасе может значительно увеличиться, если он забродил, что может произойти при неправильном хранении или транспортировке.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Наталья Обрядина
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