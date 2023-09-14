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15:19, 14 сентября 2023Мир

В НАТО отметили отсутствие угроз со стороны России

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит угроз со стороны России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

НАТО не видит угроз со стороны России и считает падение обломков беспилотников на территории Румынии случайностями. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ на брифинге в Молдавии, передает РИА Новости.

Он отметил, что у альянса нет информации о том, что падения обломков беспилотников носили преднамеренный характер. Но на территории соседних с Украиной Румынии и Молдавии могут происходить подобные инциденты.

Джоанэ посоветовал не расценивать такие случаи как угрозу. «Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории», — заверил он.

Ранее в Румынии в прилегающих к украинской границе районах были найдены обломки беспилотника. Минобороны Румынии заявило, что они похожи на российские.

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    Александр Слабиев
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