В НАТО отметили отсутствие угроз со стороны России

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не видит угроз со стороны России

НАТО не видит угроз со стороны России и считает падение обломков беспилотников на территории Румынии случайностями. Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ на брифинге в Молдавии, передает РИА Новости.

Он отметил, что у альянса нет информации о том, что падения обломков беспилотников носили преднамеренный характер. Но на территории соседних с Украиной Румынии и Молдавии могут происходить подобные инциденты.

Джоанэ посоветовал не расценивать такие случаи как угрозу. «Военные структуры НАТО и Румынии поддерживают контакт для оценки ситуации. НАТО принимает меры для укрепления защиты территории альянса, в том числе и румынской территории», — заверил он.

Ранее в Румынии в прилегающих к украинской границе районах были найдены обломки беспилотника. Минобороны Румынии заявило, что они похожи на российские.