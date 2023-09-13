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23:03, 13 сентября 2023Мир

Румыния заявила о схожести найденных частей БПЛА с российскими дронами

МО Румынии: найденные обломки БПЛА похожи на части тех, которые использует РФ

Обнаруженные на территории Румынии обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) похожи на те, которые использует Россия. Об этом заявило Минобороны страны в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщило ведомство, проверочно-исследовательская группа собрала образцы разбившегося дрона для технической экспертизы и анализа. «Из первых переданных данных выяснилось, что речь идет о фрагментах беспилотника, аналогичных тем, которые используются в российской армии», — рассказали в министерстве, добавив, что эксперты будут устанавливать точные причины и обстоятельства инцидента.

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    Марина Совина
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