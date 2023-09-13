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19:44, 13 сентября 2023Мир

Румыния выразила протест России на фоне инцидента с БПЛА

МИД Румынии выразил протест России после нахождения обломков беспилотника

Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Getty Images

МИД Румынии выражает протест России после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника, который, как предполагается, может являться российским. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении сказано, что МИД выражает России «твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии».

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей БПЛА ранее 13 сентября. В тот момент отмечалось, что возможный разбившийся дрон был найден в районе городов Нуфэрул и Виктория. Тогда осколки от беспилотника разлетелись на несколько десятков метров.

Незадолго до этого, 6 сентября, в Румынии вблизи границы с Украиной также нашли части беспилотника. По данным министра обороны Анджела Тылвара, несколько частей дрона заметили близ Плауру.

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