Румыния выразила протест России на фоне инцидента с БПЛА

МИД Румынии выразил протест России после нахождения обломков беспилотника

МИД Румынии выражает протест России после того, как на территории страны были найдены новые обломки беспилотника, который, как предполагается, может являться российским. Об этом пишет ТАСС.

В сообщении сказано, что МИД выражает России «твердый протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии».

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей БПЛА ранее 13 сентября. В тот момент отмечалось, что возможный разбившийся дрон был найден в районе городов Нуфэрул и Виктория. Тогда осколки от беспилотника разлетелись на несколько десятков метров.

Незадолго до этого, 6 сентября, в Румынии вблизи границы с Украиной также нашли части беспилотника. По данным министра обороны Анджела Тылвара, несколько частей дрона заметили близ Плауру.