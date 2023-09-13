Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 13 сентября 2023Мир

Премьер Румынии призвал не беспокоиться из-за обломков дронов

Премьер Румынии Чолаку призвал не беспокоиться из-за обломков упавших БПЛА

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал не беспокоиться из-за обломков дронов, которые упали рядом с украинской границей. Его слова приводит румынское издание Digi 24.

После падения на территорию Румынии осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), главе правительства пришлось успокаивать жителей страны.

«Никто на нас не нападает, люди. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — сказал он.

Чолаку отметил, что в упавших осколках беспилотника нет взрывчатки и беспокоиться не о чем. Он добавил, что ситуация находится под контролем правительства.

В ночь на 13 сентября Минобороны Румынии предупреждало жителей об опасности из-за возможного падения обломков беспилотников. Речь идет о приграничных с Украиной районах Тульча и Галац.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу

    Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

    Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

    Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма по «Смешарикам»

    В Азербайджане заявили о застопорившимся заключении мирного договора с Арменией

    Нефтегазовые скважины в российской Арктике предложили бурить по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости