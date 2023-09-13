Премьер Румынии призвал не беспокоиться из-за обломков дронов

Премьер Румынии Чолаку призвал не беспокоиться из-за обломков упавших БПЛА

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал не беспокоиться из-за обломков дронов, которые упали рядом с украинской границей. Его слова приводит румынское издание Digi 24.

После падения на территорию Румынии осколков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), главе правительства пришлось успокаивать жителей страны.

«Никто на нас не нападает, люди. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — сказал он.

Чолаку отметил, что в упавших осколках беспилотника нет взрывчатки и беспокоиться не о чем. Он добавил, что ситуация находится под контролем правительства.

В ночь на 13 сентября Минобороны Румынии предупреждало жителей об опасности из-за возможного падения обломков беспилотников. Речь идет о приграничных с Украиной районах Тульча и Галац.