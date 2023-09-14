Пленный боец ВСУ раскрыл правду о потерях на минных полях

Пленный боец ВСУ: командиры «гонят на убой» войска по минным полям под Авдеевкой

Боец из 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Битюк, взятый в плен российскими солдатами недалеко от Опытного, рассказал о том, что украинских военнослужащих отправили на штурм по минному полю на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Перед тем, как попасть в плен, Битюк в составе своего подразделения приехал из Новопавловки в Авдеевку, где, по слухам, передающимся среди бойцов ВСУ, Украина понесла большие потери. По словам военнослужащего, командование отдало приказ идти в наступление на поселок Опытное и из трех групп по 20 человек почти никто не выжил.

«Без каких-либо уточнений просто погнали, вдоль неразминированной посадки, буквально по минному полю. Начали подрываться, раскрыли себя, нас начали крыть со всех огневых средств: из минометов, пулеметов. Было очень много раненных, двухсотых ( лишившихся жизни — Прим. «Ленты.ру»), я был контужен, когда очнулся, вокруг меня были уже только российские солдаты», — сказал Битюк.

Он добавил, что командиры буквально «гонят на убой» войска, при этом совершенно неясно, какие цели они пытаются достичь таким образом.

«Уже бригада скоро иссякнет, а вы все гоните и гоните людей, как вы можете смотреть родителям в глаза!» — сообщил военнопленный.

Тем временем украинские СМИ информируют о взятии Авдеевки под контроль ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал это очередным вбросом, подчеркнув, что за последние сутки есть небольшие улучшения позиций российских сил.