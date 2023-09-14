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17:55, 14 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР опровергли взятие ВСУ Андреевки под Артемовском

Врио главы ДНР Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки вбросом
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал заявления о взятии Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Андреевка под Артемовском очередным вбросом. Его цитирует РИА Новости.

«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ (Вооруженными формированиями Украины — прим. "Ленты.ру") Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что за последние сутки есть небольшие улучшения позиций российских сил. По его словам, повторяется ситуация с Опытным на авдеевском направлении, когда в фейк о захвате украинской армией этого населенного пункта поверили сами бойцы ВСУ. Он уточнил, что украинские военные направились закреплять позиции и оказались под огнем первого армейского корпуса.

Ранее Минобороны России заявило, что штурмовые подразделения ВСУ несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в поселке Опытное в ДНР не могут. Передвижение украинских бойцов выявляют разведкой и операторами дронов.

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    Кристина Есикова
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