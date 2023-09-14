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14:38, 14 сентября 2023Мир

В Польше назвали украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

Польский министр Телюс: украинское зерно является угрозой для ЕС

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Украинское зерно является угрозой для Европейского союза (ЕС), способной дестабилизировать рынки стран объединения, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс. Об этом он сообщил в интервью агентству РАР.

«Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы», — сообщил министр.

Он также добавил, что решение о возможной отмене эмбарго на украинское зерно продвигают политические партии из Европейского парламента, «которые очень не любят польских людей». При этом, он уверен, что эмбарго будет продлено, но на срок, не отвечающий интересам польской стороны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. Беседуя с журналистами, премьер отметил, что Варшава намерена добиться условий, которые будут выгодны и ей, и местным фермерам, а также Украине. При этом он подчеркнул, что власти в первую очередь будут заботиться о благополучии фермеров.

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    Максим Габриелян
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