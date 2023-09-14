Тейлор Свифт лишилась бриллианта за миллион рублей на VMA

Американская певица Тейлор Свифт лишилась роскошного украшения на музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA). Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость появилась на мероприятии в кастомном платье люксового бренда Versace черного цвета с аксессуарами общей стоимостью 160 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей), в том числе с винтажным кольцом из ассортимента ювелирного дома Van Cleef & Arpels с крупным бриллиантом за 12 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

На размещенных с премии кадрах видно, что из кольца выпал драгоценный камень, когда исполнительница танцевала и хлопала во время выступлений других музыкантов. Сама Свифт заметила пропажу и рассказала о ней одному из сотрудников охраны. На данный момент неизвестно, удалось ли найти потерянный бриллиант, однако на афтепати VMA певица появилась без кольца.

Ранее Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной премии MTV VMA. Она стала первой артисткой, которая получила награду за лучший клип года четыре раза.

Премия MTV Video Music Awards состоялась 12 сентября в Нью-Джерси. Награды за «Видео года», «Артист года» и «Песня года» получила певица Тейлор Свифт, а лучшим «Новым артистом» признали Ice Spice. В то же время в номинации «Лучшее k-pop видео» выиграла группа Stray Kids.