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13:22, 13 сентября 2023Культура

Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной премии от MTV

Американская поп-певица Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной премии MTV VMA

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская поп-певица Тейлор Свифт побила рекорд музыкальной премии MTV VMA. Об этом сообщает Page Six.

Она стала первой артисткой, которая получила награду за лучший клип года четыре раза. В 2023 году она стала лауреаткой MTV VMA с видео на песню Anti-Hero, в разные годы призы получали ее клипы на треки All Too Well: The Short Film, Bad Blood и You Need to Calm Down. Награду ей вручал воссоединившийся для выхода на сцену в этой церемонии бойз-бэнд NSYNC.

Ранее стало известно, что киноконцерт Тейлор Свифт, посвященный Eras Tour, может принести ей миллионы долларов. Запись шоу будет показана в формате фильма в кинотеатрах США и Канады. По данным источников, киноконцерт соберет 100 миллионов долларов в первые выходные проката. Представители индустрии пришли к такому выводу, основываясь на активной предварительной продаже билетов. Они также предположили, что фильм в конечном итоге соберет на внутреннем рынке 150 миллионов долларов или больше.

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    Сергей Равин
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