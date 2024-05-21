Минобороны отчиталось об уничтоженном дроне ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом отчитались в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаку со стороны Украины удалось пресечь во вторник, 21 мая, около 11:20. Сбитое устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей о произошедшем в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что тогда в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал.

В Новой Таволжанке были зафиксированы повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: там оказались посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта.

Еще раньше со стороны Украины выпустили по России снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника.