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09:35, 21 мая 2024Россия

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков: белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал. По данным Гладкова, были выявлены повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: оказались посечены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта.

«Все оперативные службы работают на месте. Обход территории продолжается», — написал белгородский глава. Других подробностей об инциденте он не привел.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника.

В Минобороны разъяснили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон и снаряд в Белгородской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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