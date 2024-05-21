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11:20, 21 мая 2024Бывший СССР

Российские военные начали выравнивать линию фронта в Харьковской области

Ганчев: ВСУ перебросили под Волчанск часть войск с купянского направления

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск с купянского направления и из района Краматорска под Волчанск в Харьковской области, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Он добавил, что российские военные начали постепенно выравнивать линию фронта под Харьковом. Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов в разговоре с агентством также отметил, что бойцов ВСУ с правобережья Херсонщины перебросили на другое направление. По его предположению, на харьковское.

Ранее в этот же день Ганчев сообщил, что Вооруженные силы России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска. Накануне замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю города для ВСУ. По его словам, город контролируется украинской армией на 60 процентов.

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      Анастасия Алимпиева
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