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16:57, 6 сентября 2023Культура

Киноконцерту Тейлор Свифт предрекли миллионные сборы

The Hollywood Reporter: Тейлор Свифт заработает миллионы на своем киноконцерте

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Киноконцерт американской певицы Тейлор Свифт, посвященный Eras Tour, может принести ей миллионы долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на оценки владельцев кинотеатров.

Запись шоу будет показана в формате фильма в кинотеатрах США и Канады. По данным источников, киноконцерт соберет 100 миллионов долларов в первые выходные проката. Представители индустрии пришли к такому выводу, основываясь на активной предварительной продаже билетов. Они также предположили, что фильм в конечном итоге соберет на внутреннем рынке 150 миллионов долларов или больше.

Ранее сообщалось, что фанаты Тейлор Свифт во время двух концертов в Сиэтле вызвали толчки, которые эквивалентны землетрясению магнитудой 2,3. Профессор геологии в Университете Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах уточнила, что такие данные она получила по итогам выступления исполнительницы на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля.

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