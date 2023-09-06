Киноконцерту Тейлор Свифт предрекли миллионные сборы

The Hollywood Reporter: Тейлор Свифт заработает миллионы на своем киноконцерте

Киноконцерт американской певицы Тейлор Свифт, посвященный Eras Tour, может принести ей миллионы долларов. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на оценки владельцев кинотеатров.

Запись шоу будет показана в формате фильма в кинотеатрах США и Канады. По данным источников, киноконцерт соберет 100 миллионов долларов в первые выходные проката. Представители индустрии пришли к такому выводу, основываясь на активной предварительной продаже билетов. Они также предположили, что фильм в конечном итоге соберет на внутреннем рынке 150 миллионов долларов или больше.

Ранее сообщалось, что фанаты Тейлор Свифт во время двух концертов в Сиэтле вызвали толчки, которые эквивалентны землетрясению магнитудой 2,3. Профессор геологии в Университете Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах уточнила, что такие данные она получила по итогам выступления исполнительницы на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля.