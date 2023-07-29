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19:01, 29 июля 2023Культура

Фанаты на концерте Тейлор Свифт вызвали сравнимые с землетрясением толчки

Сейсмолог: фанаты на концерте Тейлор Свифт вызвали толчки магнитудой 2,3

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт во время двух концертов в Сиэтле вызвали толчки, которые эквивалентны землетрясению магнитудой 2,3. Об этом рассказала сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах, сообщает CNN.

Профессор геологии в Университете Западного Вашингтона уточнила, что такие данные она получила по итогам выступления исполнительницы на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля.

Толчки, эквивалентные землетрясению, также фиксировали в 2011 году в Сиэтле во время матча по футболу в «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйинтс». Это явление получило название «Звериное землетрясение».

Ранее стало известно о новом романе Свифт. Новым избранником 33-летней исполнительницы стал 34-летний фронтмен музыкальной группы The 1945 Мэттью Хили.

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    Анастасия Шейкина
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