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11:41, 4 мая 2023Культура

Стало известно о новом романе Тейлор Свифт

Тейлор Свифт начала встречаться с фронтменом группы The 1975

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Стало известно о новом романе американской певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает издание The Sun.

Новым избранником 33-летней исполнительницы стал 34-летний фронтмен музыкальной группы The 1945 Мэттью Хили. По информации источников, музыканты недолго встречались около 10 лет назад, однако в тот период отношения были прекращены.

«Тейлор и Мэттью безумно влюблены. Их отношения находятся на ранней стадии, однако выглядят серьезными», — поделились в окружении певицы.

Инсайдеры добавили, что этот роман артистка не собирается скрывать, как скрывала предыдущие отношения с британским актером Джо Элвином, а потому планирует объявить о том, что встречается с музыкантом, на своем концерте в Нэшвилле в рамках тура The Eras.

«Тейлор просто хочет жить своей жизнью и быть счастливой. Она сказала друзьям, что Мэттью прилетает в Нэшвилл в ближайшие выходные, чтобы поддержать ее на следующем этапе тура», — рассказали источники. Они также опровергли информацию о том, что Свифт вступила в отношения с Хили во время предыдущего романа: «Тейлор и Джо на самом деле расстались еще в феврале».

О том, что американская исполнительница и британский актер прекратили отношения спустя шесть лет, стало известно в начале апреля этого года. Свифт и Элвин познакомились на ежегодном благотворительном балу Met Gala в 2016 году, а спустя несколько месяцев начали встречаться.

Ранее исполнительница установила рекорд, так как сразу 10 ее альбомов попали в топ-100 чарта Billboard 200.

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Анастасия Астахова
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