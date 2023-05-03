Сразу 10 альбомов Тейлор Свифт попали в топ-100 чарта Billboard 200

Свифт установила рекорд, так как сразу 10 ее альбомов попали в топ-100 чарта Billboard 200

Американская певица Тейлор Свифт установила рекорд, так как сразу 10 ее альбомов попали в топ-100 чарта Billboard 200. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Billboard.

Исполнительница стала единственным ныне живущим артистом с такими результатами. Семь ее музыкальных альбомов — «1989», reputation, Red (Taylor’s Version), Evermore, Fearless (Taylor’s Version), Folklore и Speak Now вошли в топ-100, а еще три пластинки — Midnights, Lover и Folklore: The Long Pond Studio Sessions одновременно попали топ-10 чарта.

По данным издания, одна из пластинок певицы, попавших в десятку лучших, Folklore: The Long Pond Studio Sessions, заняла третью строчку Billboard 200 в последнюю неделю апреля. Релиз разошелся тиражом в 75 тысяч копий и продавался только на виниле.

Ранее Тейлор Свифт рассказала о полученной за кулисами во время концерта травме.

В конце апреля сообщалось, что тур американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара под названием The Big Steppers стал самым кассовым в истории хип-хопа.