Тур рэпера Кендрика Ламара стал самым кассовым в истории хип-хопа

Тур рэпера Кендрика Ламара The Big Steppers стал самым кассовым в истории хип-хопа

Тур американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара под названием The Big Steppers стал самым кассовым в истории хип-хопа. Об этом сообщает сайт hiphopdx.com.

Исполнитель побил рекорд канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) благодаря туру, который принес ему более 100 миллионов долларов за 73 концерта.

The Big Steppers начался в июле 2022 года после выпуска пятого альбома рэпера Mr. Morale & The Big Steppers и завершился в сентябре того же года.

Ранее Дрейк поделился, что сожалеет об упоминании бывших девушех в некоторых из своих песен. «Иногда, когда я произносил имена девушек в песнях, вероятно, это те вещи, на которые я оглядываюсь назад и думаю: "Может быть, я мог бы обойтись без того, чтобы [критиковать] людей или разрушать чью-то жизнь"», — сказал музыкант.