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15:17, 25 апреля 2023Культура

Тейлор Свифт рассказала о полученной за кулисами во время концерта травме

Певица Тейлор Свифт рассказала, что получила травму за кулисами во время концерта

Американская певица Тейлор Свифт рассказала, что получила травму за кулисами во время своего концерта в рамках тура Eras. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Rolling Stone.

Исполнительница рассказала, что вышла на сцену с окровавленной рукой, так как споткнулась за кулисами в темноте о подол своего платья. Во время падения артистка вытащила руку, порезав ее.

Свифт успокоила фанатов, заявив, что с ней все в порядке, а также пошутила, что виновным в произошедшем является ретроградный Меркурий. Сообщается, что между номерами звезды ее руку перебинтовали.

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Анастасия Астахова
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