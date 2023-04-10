Актер сериала «Оттепель» Волоцкий рассказал о сделавшем его инвалидом случае

Актер сериала «Оттепель» Волоцкий рассказал о том, как стал инвалидом, неспособным ходить

Российский актер театра и кино Евгений Волоцкий, наиболее известный по роли в сериале «Оттепель», рассказал о том, как стал инвалидом, неспособным ходить. Об этом он сообщил в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Артист поведал, что инцидент произошел в 2015 году во время его театральных гастролей в Израиле. Волоцкий неудачно прыгнул в море и ударился головой о дно. По словам актера, после того, как коллеги вытащили его на берег, он понял, что что-то произошло, так как «все отключилось до шеи».

Артиста доставили в больницу, однако врачи не сразу занялись лечением травмы, из-за чего впоследствии он был прикован к инвалидной коляске и потерял способность ходить.

«Моя известность меня и подкосила в этом смысле. Потому что нужно было делать операцию достаточно быстро, в течение четырех часов. Так как меня узнали в Израиле, я лежал, ждал 12 часов, пока меня в какое-то другое место отвезут. И сделали там операцию, но уже поздно», — рассказал Волоцкий.

Актер добавил, что после трагедии его жена оказала ему поддержку. Через два года после случившегося у пары родился сын.

«Самое тяжелое было вообще показаться на людях в таком виде. Было очень неудобно. Тяжело в дождь передвигаться: все время мокнешь, как дурак. Трудности возникают с тем, что все хотят помочь, а мне помощь не нужна. Человек подходит к тебе сзади, говорит: "Хотите, я вам помогу?" — и уже, зараза такой, схватил тебя и куда-то тащит. А тебе туда не надо», — отметил артист.

Волоцкий признался, что скучает по съемкам в кинопроектах: «Пробовал быть агентом по недвижимости, помогал актерскому агентству. Что-то в интернете лазил. Я пробовал ходить три года. Занимался по шесть часов, чтобы встать. Но не получилось. Такая уж судьба. Врачи ничего не придумали».

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