Арестович: правление Зеленского привело Украину к катастрофе

Правление президента Украины Владимира Зеленского привело страну к катастрофе. Об этом заявил бывший советник его офиса Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Пять лет назад народ Украины действительно объединился, поверил в то, что в государстве возможны фундаментальные изменения, и вручил все ключи и рычаги одному человеку. Все было слито в унитаз», — написал политик.

Он добавил, что ничего из обещанного Зеленским выполнено не было, а народ Украины лишился надежды: «Начиналось с того, что «человек — главная ценность», а дошло до того, что пограничники стреляют в затылок при попытке сбежать из страны».

По его словам, управление в стране на пятый год власти Зеленского хуже, чем в первый, а общим стилем государственного управления стало повальное бегство от ответственности.

Ранее офицер спецназа Вооруженных сил республики Денис Ярославский, заявил, что Владимир Зеленский находится в «теплой ванне» и не следит внимательно за ситуацией на местах.