Офицер ВСУ Ярославский посетовал на находящегося в «теплой ванне» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в «теплой ванне» и не следит внимательно за ситуацией на местах. Об этом офицер спецназа Вооруженных сил республики (ВСУ) Денис Ярославский заявил в интервью The Economist.

Как отмечается в материале издания, многие украинские военнослужащие в Харькове возмущены тем, что российские войска смогли продвинуться так далеко и быстро. В связи с этим некоторые из них критикуют задержки с западной военной помощью, якобы ослабившие оборону Украины. Другие же подозревают, что «некомпетентность или даже предательство» сыграли более существенную роль.

«Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — подчеркивается в публикации.

В материале The Economist также сообщается, что Зеленский кричит на генералов ВСУ из беспокойства, что от него скрывают правду о ситуации на фронте.