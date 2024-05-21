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10:59, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине посетовали на находящегося в «теплой ванне» Зеленского

Офицер ВСУ Ярославский посетовал на находящегося в «теплой ванне» Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в «теплой ванне» и не следит внимательно за ситуацией на местах. Об этом офицер спецназа Вооруженных сил республики (ВСУ) Денис Ярославский заявил в интервью The Economist.

Как отмечается в материале издания, многие украинские военнослужащие в Харькове возмущены тем, что российские войска смогли продвинуться так далеко и быстро. В связи с этим некоторые из них критикуют задержки с западной военной помощью, якобы ослабившие оборону Украины. Другие же подозревают, что «некомпетентность или даже предательство» сыграли более существенную роль.

«Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не помогают успокоить нервы», — подчеркивается в публикации.

В материале The Economist также сообщается, что Зеленский кричит на генералов ВСУ из беспокойства, что от него скрывают правду о ситуации на фронте.

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      Георгий Нестеров
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