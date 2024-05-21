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10:01, 21 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о криках Зеленского на генералов ВСУ

Economist: Зеленский кричит на генералов из страха, что от него скрывают правду
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Владимир Зеленский кричит на генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из страха, что от него скрывают правду о фронте. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседника издания, Зеленский почувствовал, что, возможно, до него доходит не вся правда. «По крайней мере так он кричит своим генералам», — сказал чиновник.

Ранее Зеленский признал, что конференция в Швейцарии, на которой в июне планируется обсуждать так называемую «формулу мира», предложенную Киевом, нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Москву. По словам политика, главные для Украины темы на саммите: продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы.

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      Кристина Есикова
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