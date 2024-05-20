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23:11, 20 мая 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о главной задаче мирной конференции по Украине

Зеленский: швейцарский саммит по Украине нужен для давления на Россию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Конференция в Швейцарии, на которой в июне планируется обсуждать так называемую формулу мира, предложенную Киевом, нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Москву, в интервью агентству Reuters признал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы Украины, главные для Киева темы на саммите: продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными. «Прежде всего, повестка этой встречи — политическое давление на Россию и привлечение большого числа стран, мирового большинства», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что по итогам мероприятия появятся технические решения, задачи и план, который затем «передадут и представят на разных площадках России».

Международная мирная конференция по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не будет принимать в ней участие.

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      Марина Совина
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