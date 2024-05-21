В Харьковской области рассказали о продвижении ВС России

Ганчев: линия фронта продвигается в Харьковской области

В Харьковской области продвигается линия фронта, Вооруженные силы (ВС) России занимают выгодные позиции для дальнейшего наступления. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

Ганчев сообщил, что российские военные продолжают наступление на различных направлениях в Харьковской области. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Волчанск все возможные резервы, в том числе из районов Купянска и Краматорска.

«Линия фронта продвигается, наши подразделения занимают более выгодные позиции для дальнейшего наступления», — заявил глава ВГА Харьковской области. По его информации, ВСУ пытаются любой ценой сдержать продвижение ВС России.

Ранее Ганчев сообщил, что российские военные начали выравнивать линию фронта в Харьковской области.