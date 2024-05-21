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11:50, 21 мая 2024Россия

Россиянам рассказали об увеличении сроков доставки автомобильных запчастей

Автоэксперт Казаченко: сокращения сроков поставок запчастей для машин не будет

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За последние несколько лет сроки доставки в Россию автомобильных запчастей увеличились в несколько раз, и в ближайшее время их сокращения не будет, поскольку детали, в частности, на европейские или американские машины ввозятся по другим логистическим маршрутам. Об этом рассказал вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко, сообщает во вторник, 21 мая, радиостанция «Говорит Москва».

«Если года четыре назад мы могли заказать экспресс доставку из Германии какой-то запасной части, то срок был в среднем дня три. Сейчас для того же немецкого автомобиля, если заказать запасную часть, срок будет дней 14-15», — констатировал он.

Автоэксперт привел в пример ситуацию с изготовлением нового ключа от машины взамен утерянного или сломанного. Если ранее это не занимало много времени, то теперь все изменилось.

«Вот если сейчас владелец Mercedes-Benz потерял ключ, то восстановление ключа — месяц. И примерная цена — в районе 300 тысяч рублей», — рассказал Казаченко.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге подготовили поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые позволят узаконить использование в стране подержанных автозапчастей. В ведомстве пояснили, что в настоящее время в законодательстве отсутствуют требования, которым должны соответствовать такие детали. Например, устанавливаемые на машину подержанные запчасти не должны снижать уровень безопасности транспортного средства.

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      Игорь Дмитров
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