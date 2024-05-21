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07:31, 21 мая 2024Экономика

В России захотели узаконить использование подержанных автозапчастей

В Минпромторге подготовили поправки о правилах восстановления автозапчастей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Минпромторге подготовили поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». О намерении властей узаконить использование в стране подержанных автозапчастей сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что поправки затрагивают правила восстановления запчастей и деталей автомобилей для их дальнейшего использования владельцами транспортных средств. В Минпромторге пояснили, что в настоящее время в законодательстве отсутствуют требования, которым должны соответствовать такие детали. Например, устанавливаемые на машину подержанные запчасти не должны снижать уровень безопасности транспортного средства.

В письме вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина в адрес главы Минпромторга Антона Алиханова, в частности, говорится, что в законодательстве сейчас также нет требований по восстановлению машин. Это обстоятельство в итоге приводит к наполнению внутреннего рынка «кустарно восстановленными компонентами». Последний фактор, в свою очередь, как уточнил эксперт, может привести к риску дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Ранее глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил о резком увеличении сроков доставки иностранных запчастей в страну. Подобную динамику он связал с проблемами с платежами с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем. На этом фоне средние сроки поставок запчастей в Россию с начала года почти удвоились и сейчас составляют не менее одного месяца, а время в пути отдельных комплектующих может достигать 45 дней.

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      Анатолий Акулов
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