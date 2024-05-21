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11:54, 21 мая 2024Силовые структуры

Россиянка воткнула нож в грудь сожителю из-за ссоры

В Москве хозяйка квартиры ударила сожителя ножом в грудь из-за ссоры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На северо-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали 37-летнюю женщину, которая воткнула нож в грудь 44-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, преступление произошло в одной из квартир на Туристской улице. Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину с ножевым ранением и хозяйку квартиры. Пострадавшему была вызвана скорая помощь, он госпитализирован. Женщину задержали. Задержанная рассказала оперативникам, что ударила сожителя ножом во время ссоры.

Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оправдал жительницу Анастасию Николайкову, воткнувшую нож в сожителя. Суд посчитал действия девушки пределом допустимой самообороны. Установлено, что в них нет состава преступления.

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      Анна Габай
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