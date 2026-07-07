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10:18, 7 июля 2026Силовые структуры

Неизвестные с арматурой перевернули дом пенсионера в поиске двух пропавших юных россиянок

В Кызыле неизвестные с арматурой перевернули дом пенсионера в поиске двух школьниц
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кызыле неизвестные с арматурой нагрянули в дом пенсионера под видом поиска двух пропавших школьниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Пенсионер рассказал в полиции, что в три часа ночи 6 июля неизвестные проникли в дом, схватили его за руки и выволокли на улицу, а сами стали проводить обыск жилища. В результате все вещи были перевернуты, сами поисковики вели себя агрессивно и угрожали пенсионеру.

По факту произошедшего проводится проверка.

1 июля в Туве пропали две школьницы. Вечером они вышли из дома, одна — на улице Буренской, вторая — на улице Листвянка в городе Кызыле. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могли находиться на берегу Енисея. Камеры видеонаблюдения помогли установить, что девочки действительно отправились к набережной. Дальнейший их маршрут неизвестен.

В поисках детей местные жители уже штурмовали дом. Возбуждены уголовные дела.

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