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15:18, 20 мая 2024Силовые структуры

Суд оправдал воткнувшую нож в сожителя россиянку

В Петербурге суд оправдал жительницу, воткнувшую нож в сожителя

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оправдал жительницу Анастасию Николайкову, воткнувшую нож в сожителя. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram.

Суд посчитал действия девушки пределом допустимой самообороны. Установлено, что в них нет состава преступления.

Николайкова обвинялась по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, 8 марта 2023 года женщина во время конфликта с сожителем ударила его в надлопаточную область.

Однако суд установил, что в тот день пара отмечала праздник с друзьями и распивала спиртное, во время чего потерпевший стал агрессивно себя вести по отношению к возлюбленной. Между ними произошел конфликт, и Николайкова ушла. Однако, придя домой, она увидела сожителя и их друга, которые продолжали распивать алкоголь. Мужчина агрессивно отреагировал на появление Николайковой, ударил ее, после чего взял поварской нож и пошел за ней в туалет, где на тот момент девушка пряталась.

Сожитель проник в комнату, запер дверь, стал толкать возлюбленную и идти на нее с ножом. Тогда Николайкова выхватила нож из его руки и ударила им в плечо мужчины. После этого девушка отбросила нож в сторону и закричала. На крик прибежал друг. Он вызывал скорую, пока Николайкова зажимала сожителю рану полотенцем. Эту историю в суде подтвердил и друг.

Установлено, что мужчина и ранее применял к девушке силу. Сам он заявил суду, что не считает девушку заслуживающей наказания.

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      Илона Палей
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