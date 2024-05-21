Учитель попросил школьниц расплести ему косички и был отстранен

Учитель из США попросил учениц расплести ему косички и был отстранен

Учитель из штата Мэриленд, США, попросил учениц расплести ему косички, снял это на видео и выложил в сеть. Как сообщает People, против него ведется внутреннее расследование.

Маркиз Уайт, работник двуязычной школы Майи Энджелоу в Хиллкрест-Хайтс, опубликовал в TikTok видео, в котором несколько школьниц расплетают ему маленькие косы, пока он печатает что-то на ноутбуке, ест мандарины и гладит огромную ящерицу. Преподаватель под ником @thilluminatin1 написал под видео следующее: «Ученикам будет все равно, сколько вы знаете, пока они не узнают, насколько вы о них заботитесь».

В комментариях мнения людей разделились. Одни поддержали мужчину. Так, пользователь под ником @bigdawg901_ отметил, что кто-то из девочек, возможно, рос без отца или старшего брата, учитель же как раз может стать для них той самой необходимой родительской фигурой. Однако нашлись и те, кто назвал поведение Уайта грумингом. Один комментатор даже спросил, позволил бы Уайт своей дочери заплетать волосы взрослого мужчины.

Преподаватель согласился только с тем, что действительно повел себя непрофессионально, но отметил, что не всегда то, что кажется обществу неуместным, таковым является. По словам Уайта, возможно, он просто «эклектичный, нестандартный» учитель.

На следующий день мужчина выложил видео, на котором он заполняет какой-то журнал, пока его ученица делает ему маникюр. За кадром учитель рассказывает, что эта школьница стремится стать мастером ногтевого сервиса. Он подчеркивает, что ее мама подписала специальный документ, разрешающий Уайту снимать девочку на камеру.

Согласно нормам поведения округа, учителя не могут записывать учеников на видео, исключения сделаны лишь для работы в классе актерского мастерства или классе карьерных технологий. В любом случае преподаватели должны уважать личные границы учеников и не нарушать их личное пространство

Старший специалист по общественной информации в государственных школах округа Принс-Джордж Линн МакКоули сообщила, что против Уайта начато внутреннее расследование. Учитель пока отстранен от преподавания в своем классе.

Ранее сообщалось, что сотрудника коррекционной школы из Лондона отстранили от работы за съемки в эротической комедии. Он отвечал за безопасность организации школьного питания, но потерял доверие начальства.

