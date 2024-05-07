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09:56, 7 мая 2024Из жизни

Сотрудника коррекционной школы отстранили от работы за эротические съемки

Сотрудника школы из Лондона отстранили от работы за съемки в эротической комедии

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Сотрудника коррекционной школы из Лондона отстранили от работы за съемки в эротической комедии. Об этом сообщает The Sun.

Заместитель директора школы для детей с особенностями развития Пол Бэлси сыграл алкоголика, домогающегося женщин, в малобюджетном фильме «Лагерь малышек» (Babe Camp). В нем рассказывается о двух 40-летних мужчинах, основавших лагерь нудистов. В одной сцене комедии Бэлси связывают, вставляют в рот кляп и отшлепывают. В другой — он приводит в палатку чирлидерш для секса втроем.

По словам коллег Бэлси, мужчина хвастался тем, что работал актером. Однако не рассказывал, в каких кинокартинах его можно увидеть. «Он снимался в этом фильме, когда работал с детьми. В это невозможно поверить», — прокомментировал произошедшее один из сотрудников школы. Бэлси отвечал за безопасность организации школьного питания, но теперь потерял доверие начальства.

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Мужчина также участвовал в другом фильме режиссера «Лагеря малышек» — хорроре «Хэллоуин Джек 3D» (Halloween Jack 3D). Бэлси отказался от комментариев.

Ранее сообщалось, что 50-летняя учительница из США начала снимать порно из-за бедности. После того как о ее эротических съемках узнало руководство школы, женщина уволилась.

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      Юлия Юткина
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