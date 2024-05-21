Москвичам пообещали жару на выходных

В воскресенье в Москве потеплеет до плюс 27 градусов

На предстоящих выходных в Москве потеплеет до плюс 27 градусов. Жаркую погоду жителям столицы пообещали синоптики, опрошенные KP.RU.

Специалисты рассказали, что в середине недели в Москву под влиянием антициклона из Скандинавии придет волна достаточно холодной погоды. Самым холодным днем среди ближайших окажется четверг, 23 мая, когда столбики термометров покажут плюс 19-21 градус. При этом ночью в Подмосковье будет гораздо холоднее, до плюс трех градусов, однако ночные заморозки в регионе до осени больше не ожидаются.

Между тем в выходные эксперты спрогнозировали по-настоящему летнюю погоду. Так, в субботу, 25 мая, температура составит до плюс 26 градусов, а в воскресенье, 26 мая, — до плюс 27 градусов. Кроме того, будет солнечно и без осадков.

Днем ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что ждать летнюю жару в Москве пока преждевременно.