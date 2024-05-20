Сроки наступления летней погоды в Москве оценили

Синоптик Шувалов: про наступление летней погоды говорить немного рано

Ждать летнюю жару в Москве пока преждевременно. Своим прогнозом на эту неделю с «Известиями» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, во вторник, 21 мая, в столицу наведается холодный фронт с дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду. На севере и западе области пройдут грозы. «(...) это будет неким признаком того, что про наступление летней погоды говорить немного рано», — пояснил синоптик. В первой половине вторника температура будет держаться на уровне плюс 21-23 градусов, к среде она опустится на пару градусов. 22 мая будет безоблачно и солнечно. В четверг утром будет 5-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 17-19 градусов.

В пятницу столбики термометров вновь поднимутся до 20 градусов. В выходные метеоролог ожидает дальнейшего потепления. «Так что лето начнется ближе к своим оптимальным срокам», — заключил Шувалов. Кроме того, давление в столичном регионе на этой неделе будет держаться на отметке 760 миллиметров ртутного столба.

Заморозки в ближайшие дни пообещали жителям Ленобласти. Ночью температура упадет до нуля — плюс шести градусов.