Жителям российского региона пообещали заморозки

Синоптик Колесов: в Ленинградской области ожидаются заморозки

В Санкт-Петербург возвращается холодный атмосферный фронт, в Ленинградской области возможны заморозки. Такую погоду жителям российского региона пообещал синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, днем 20 мая изменения не будут заметны — на солнце воздух прогреется до плюс 20 градусов Цельсия. Однако ночью температура упадет до нуля — плюс шести градусов. В середине недели на востоке региона могут быть заморозки, предупредил Колесов. К пятнице, 25 мая, ожидается плюс 21-26 градусов Цельсия.

Ранее жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром. Такая погода накроет столицу 21 мая. Из-за предстоящих погодных условий в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00.

На Новосибирск уже обрушилась непогода. В городе легли сугробы из крупного града. На фотографиях, сделанных новосибирцами, видно, что местами градины по размеру превышали пятирублевую монету.