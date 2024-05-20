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15:07, 20 мая 2024Экономика

Сугробы из крупного града легли на улицы российского города

Сугробы из крупного града легли на улицы Новосибирска

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Из-за мощного града в Новосибирске улицы засыпало снежной кашей. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание NGS.RU.

На фотографиях, сделанных новосибирцами, видно, что местами градины по размеру превышали пятирублевую монету. При этом в некоторых районах Новосибирска град был такой силы, что на улицы легли сугробы.

Помимо града, на город обрушились ливень, гроза и ураган. В результате часть машин, пытавшаяся пробраться сквозь большие лужи, стала тонуть в них. Так, одному водителю даже пришлось экстренно покинуть транспортное средство и забраться на крышу. Нелегко пришлось и пассажирам общественного транспорта: на записи, сделанной местным жителем, запечатлен момент, как вода начинает литься сильным потоком прямо из пассажирского сиденья автобуса. Кроме того, на улице Николая Островского порывом ветра снесло крышу дома, а в Октябрьском районе дерево вырвало с корнем из асфальта.

По словам синоптиков, причиной непогоды стал циклон, сформировавшийся в Казахстане и дошедший до города.

Ранее стало известно, что в Анапе прошел сильный град.

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      Полина Кислицына
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